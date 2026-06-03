अमेरिका के नए 12.5 प्रतिशत टैरिफ पर आया भारत का जवाब, कहा- बातचीत कर रहे हैं

बयान

भारत ने क्या कहा?

मंत्रालय ने कहा, "अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (UTR) कार्यालय ने भारत समेत 60 देशों के खिलाफ जांच पूरी कर ली है। यह जांच इन देशों के आयात को रोकने के उपायों के बारे में है। इसलिए, UTR ने अमेरिकी व्यापार एक्ट, 1974 की धारा-301 के तहत 60 देशों से आयात पर अतिरिक्त टैरिफ का प्रस्ताव दिया है।" मंत्रालय ने बताया, "धारा-232 टैरिफ के तहत आने वाले उत्पाद और कुछ दूसरे उत्पाद टैरिफ प्रस्तावों से बाहर हैं।प्रस्तावित टैरिफ अभी फाइनल नहीं हैं।"