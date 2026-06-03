अमेरिका ने 'जबरन श्रम' आयात उल्लंघन में भारत को घसीटा, 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा
क्या है खबर?
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर जारी बातचीत के बीच अमेरिका ने भारत पर 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। दरअसल, मंगलवार को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (UTR) ने धारा-301 के तहत की गई 60 जांचों के परिणाम जारी किए हैं, जिसमें भारत को व्यापार प्रथाओं का उल्लंघन करने वाला बताया है। जांच रिपोर्ट में अमेरिका ने 59 देशों को शामिल किया है, जिस पर 10 से 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है।
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जांच रिपोर्ट में क्या है?
धारा-301 की जांचों के अंतर्गत रिपोर्ट में विभिन्न देशों के कार्यों, नीतियों और प्रथाओं का आकलन किया है, जिसमें जबरन श्रम से निर्मित वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में विफलता रही है। रिपोर्ट में भारत को लेकर कहा गया है कि UTR ने पाया कि भारत जबरदस्ती मजदूरी के आयात पर रोक लगाने और उसे असरदार तरीके से लागू करने में नाकाम रहा है, जो अमेरिका पर बोझ डालती है।
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धारा 301 क्या है?
UTR द्वारा घोषित प्रस्तावित कार्रवाई, 1974 के अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के अंतर्गत आती है। इसी के तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कार्यकाल में चीनी आयात पर शुल्क लगाया था। धारा-301 कानून के तहत अमेरिका को उन देशों पर टैरिफ लगाने की अनुमति मिलती है, जिनके बारे में उसका मानना है कि वे अनुचित प्रथाओं के माध्यम से अमेरिकी व्यापार हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमेरिका ने इसी के तहत 60 देशों की जांच की थी।