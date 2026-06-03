अमेरिका 'जबरन श्रम' आयात उल्लंघन में भारत पर 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा (फाइल तस्वीर)

अमेरिका ने 'जबरन श्रम' आयात उल्लंघन में भारत को घसीटा, 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा

लेखन गजेंद्र 10:53 am Jun 03, 202610:53 am

क्या है खबर?

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर जारी बातचीत के बीच अमेरिका ने भारत पर 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है। दरअसल, मंगलवार को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (UTR) ने धारा-301 के तहत की गई 60 जांचों के परिणाम जारी किए हैं, जिसमें भारत को व्यापार प्रथाओं का उल्लंघन करने वाला बताया है। जांच रिपोर्ट में अमेरिका ने 59 देशों को शामिल किया है, जिस पर 10 से 12.5 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है।