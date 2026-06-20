रेलवे का बड़ा ऐलान: बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना दोगुना, 500 रुपये के साथ जेल भी

यात्रियों को अब किराया और 500 रुपये जुर्माना देना होगा

अब अगर आप बिना टिकट पकड़े जाते हैं, तो आपको अपनी यात्रा का किराया और 500 रुपये अतिरिक्त जुर्माना देना होगा। यदि यह पता नहीं चल पाता कि आप कहां से ट्रेन में सवार हुए थे, तो ट्रेन के शुरुआती स्टेशन से लेकर जहां तक आपने यात्रा की है, वहां तक का किराया और जुर्माना देना पड़ेगा। भुगतान करने से मना करने पर आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसमें 500 रुपये तक का एक और जुर्माना या 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। मई महीने में सेंट्रल रेलवे जोन में 4.96 लाख बिना टिकट यात्री पकड़े गए थे। यह आंकड़ा बताता है कि रेलवे अब मुफ्त यात्रा पर सख्ती से रोक लगाने के लिए कदम उठा रहा है।