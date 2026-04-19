लाखों का ओवरटाइम बाकी! IOCL बरौनी रिफाइनरी में मजदूरों का फूटा गुस्सा, हड़ताल तेज

वेतन दावों के बीच IOCL ने की कमेटी गठित

कानून के हिसाब से, 8 से 9 घंटे काम करने के बाद ओवरटाइम का भुगतान दोगुना होना चाहिए, लेकिन IOCL के कई मजदूरों का दावा है कि उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। ऊपर से, ठेकेदार भी अपनी कटौतियाँ करते हैं, जिससे मजदूरों को मिलने वाली रकम और कम हो जाती है। कुछ मजदूर तो बिहार के न्यूनतम वेतन से भी कम पैसे कमा रहे हैं। भुगतान में देरी के कारण, 11 मजदूरों ने कंपनी से अपनी शिकायत की है। इन मामलों की सुनवाई 4 मई को पटना में होनी है। इस बीच, IOCL ने वेतन दावों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की है, क्योंकि दूसरे औद्योगिक इलाकों में भी इस तरह के प्रदर्शन सामने आ रहे हैं।