लाखों का ओवरटाइम बाकी! IOCL बरौनी रिफाइनरी में मजदूरों का फूटा गुस्सा, हड़ताल तेज
इंडियन ऑयल कॉर्प (IOCL) की बरौनी रिफाइनरी के मजदूरों ने 2 फरवरी को हड़ताल कर दी। उनका आरोप है कि उन्हें ओवरटाइम का भुगतान नहीं मिल रहा है और काम करने के हालात भी बेहद खराब हैं। विमलेश कुमार जैसे कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ बताते हैं कि वे 12-12 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी भी लाखों रुपये का बकाया भुगतान नहीं मिला है। हालांकि, मैनेजमेंट ने सुधार का भरोसा दिया था, पर मजदूरों को लगता है कि जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं बदला है। इसी वजह से अब उनका विरोध प्रदर्शन और तेज होता जा रहा है।
वेतन दावों के बीच IOCL ने की कमेटी गठित
कानून के हिसाब से, 8 से 9 घंटे काम करने के बाद ओवरटाइम का भुगतान दोगुना होना चाहिए, लेकिन IOCL के कई मजदूरों का दावा है कि उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। ऊपर से, ठेकेदार भी अपनी कटौतियाँ करते हैं, जिससे मजदूरों को मिलने वाली रकम और कम हो जाती है। कुछ मजदूर तो बिहार के न्यूनतम वेतन से भी कम पैसे कमा रहे हैं। भुगतान में देरी के कारण, 11 मजदूरों ने कंपनी से अपनी शिकायत की है। इन मामलों की सुनवाई 4 मई को पटना में होनी है। इस बीच, IOCL ने वेतन दावों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की है, क्योंकि दूसरे औद्योगिक इलाकों में भी इस तरह के प्रदर्शन सामने आ रहे हैं।