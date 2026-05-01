ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस 'महेंद्रगिरि' नौसेना को सौंपा गया, भारत की समुद्री शक्ति को नई उड़ान

महेंद्रगिरि 8 ब्रह्मोस मिसाइलों से है लैस

महेंद्रगिरि बेहद शक्तिशाली हथियारों से लैस है, जिनमें 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें शामिल हैं। साथ ही, इसमें MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम भी है, जो युद्ध जैसी परिस्थितियों में अपनी क्षमता साबित कर चुका है।

जहाज में अत्याधुनिक सेंसर भी लगाए गए हैं, जो हवा, सतह और समुद्र की गहराई में छिपे खतरों को पहचान सकते हैं। यह जहाज कुछ ही महीनों में आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना के बेड़े का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि नौसेना भविष्य के लिए और भी अत्याधुनिक जहाजों को शामिल करने की योजना बना रही है।