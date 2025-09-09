मुंबई: नौसेना अधिकारी बनकर व्यक्ति ने अग्निवीर को धोखा दिया, राइफल और गोला-बारूद लेकर फरार

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कोलाबा स्थित नौसेना के आवासीय परिसर में एक बड़ी सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति खुद को नौसेना अधिकारी बताकर ड्यूटी पर तैनात एक 20 वर्षीय अग्निवीर को धोखा दे दिया और उससे राइफल और गोला-बारूद लेकर फरार हो गया। घटना 6 सितंबर को गणेश विसर्जन के दौरान घटी है, जिसके बाद नौसेना अधिकारियों ने कफ परेड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। आरोपी की तलाश शुरू हो गई है।

घटना क्या है पूरा मामला? फ्री प्रेस जनरल के मुताबिक, गणेश विसर्जन के दौरान शाम साढ़े 7 बजे अति सुरक्षित नौसेना नगर एपी टावर रडार पर अग्निवीर सिपाही आलोक कौशल किशोर सिंह (20) संतरी ड्यूटी पर तैनात थे। तभी अज्ञात व्यक्ति आलोक के पास आया और खुद को नौसेना का त्वरित प्रतिक्रिया टीम (QRT) का सदस्य बताते हुए कहा कि वह अगली शिफ्ट के लिए उसकी जगह ले रहा है। इसके बाद आलोक अपनी इंसास राइफल और 40 गोलियां उसे सौंपकर अपने हॉस्टल चला गया।

जांच कैसे हुआ खुलासा? आलोक अपने हॉस्टल लौट गया, लेकिन अचानक उसे याद आया कि उसकी घड़ी रडार पर छूट गई है। वह उसे लेने वापस आया तो देखा अज्ञात व्यक्ति और हथियार गायब थे। आलोक ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। करीब 3 घंटे की नाकाम कोशिश के बाद उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। नौसेना की टीम ने आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू की, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर पुलिस थाने पहुंचे।