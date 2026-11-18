अप्रैल 2023 में तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की अध्यक्षता में हुए आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक समान वर्दी लागू करने का फैसला लिया गया था। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नेतृत्व के बीच एक जैसी पहचान और कार्यशैली को बढ़ावा देना था।

इसके तहत, ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के अधिकारियों को अपनी रेजिमेंट या सेवा की खास पहचान वाले प्रतीक पहनने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा लैनयार्ड और खास टोपियां भी हटाई गईं थीं।