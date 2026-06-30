जनरल धीरज सेठ ने भारत के 31वें सेना प्रमुख का पदभार संभाला

कौन हैं जनरल धीरज सेठ, जो बने भारत के नए सेना प्रमुख?

लेखन गजेंद्र 12:21 pm Jun 30, 202612:21 pm

क्या है खबर?

भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद मंगलवार को लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने 31वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है। वे आर्मर्ड कोर (बख्तरबंद कोर) से आने वाले सातवें सेना प्रमुख हैं। उनसे पहले 1997 में आखिरी बार जनरल शंकर रॉय चौधरी ने कोर से इस पद पर तैनाती पाई थी। धीरज वर्तमान में सेना के उप प्रमुख हैं। उन्हें 39 वर्षों से अधिक का सेवा अनुभव है।