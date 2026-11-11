दिवाली के दौरान उड़ानें 6 प्रतिशत कम हुईं, किराया भी बढ़ा
लेखन आबिद खान
भारतीय एयरलाइंस ने पिछले साल के मुकाबले इस दिवाली अपनी उड़ानों का शेड्यूल करीब 6 फीसदी कम कर दिया। इसकी मुख्य वजह है कि उनका खर्च बहुत बढ़ गया है।
सीटें कम होने और खर्च बढ़ने की वजह से टिकट के दाम भी आसमान छू रहे हैं। अब एक तरफ का किराया भी उतना ही हो गया है, जितना पिछले साल दोनों तरफ का होता था।
इंडिगो को 1,880 करोड़ रुपये का घाटा
मामला सिर्फ उड़ानों की कमी का ही नहीं है। एयरलाइंस पर हर तरफ से दबाव बढ़ रहा है।
सितंबर 2026 में घरेलू यात्रियों की संख्या 6.5 फीसदी गिर गई थी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को भी उड़ानों की क्षमता और यात्रियों की संख्या, दोनों में गिरावट देखने को मिली।
टिकट के दाम बढ़ाने के बाद भी इंडिगो को 1,880 करोड़ रुपये का भारी-भरकम घाटा हुआ है। इसकी वजह बेतहाशा बढ़ती तेल की कीमतें और दूसरी आर्थिक परेशानियां हैं।