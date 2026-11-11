दिवाली के दौरान उड़ानें 6 प्रतिशत कम हुईं, किराया भी बढ़ा

मामला सिर्फ उड़ानों की कमी का ही नहीं है। एयरलाइंस पर हर तरफ से दबाव बढ़ रहा है।

सितंबर 2026 में घरेलू यात्रियों की संख्या 6.5 फीसदी गिर गई थी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को भी उड़ानों की क्षमता और यात्रियों की संख्या, दोनों में गिरावट देखने को मिली।

टिकट के दाम बढ़ाने के बाद भी इंडिगो को 1,880 करोड़ रुपये का भारी-भरकम घाटा हुआ है। इसकी वजह बेतहाशा बढ़ती तेल की कीमतें और दूसरी आर्थिक परेशानियां हैं।