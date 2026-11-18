स्पाइसजेट और एयर इंडिया ने अपनी उड़ानें काफी कम कर दी हैं, जिससे उनकी सीटों की संख्या में करीब 29 फीसदी और 13 फीसदी की कमी आई है। इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हालांकि मामूली कटौती की, लेकिन अकासा एयर ने अपनी क्षमता लगभग 32 फीसदी बढ़ा दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अकासा के बेड़े में हवाई जहाजों की संख्या 45 तक पहुंच गई है।

घरेलू उड़ानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, खासकर हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों में। त्योहारों के दौरान टिकट की कीमतें बढ़ने से ज्यादातर यात्रियों ने घर पर रहना ही बेहतर समझा।