हवाई यात्रा को लगा झटका! 2022 के बाद पहली बार कम हुई भारतीय उड़ानें
साल 2022 के बाद भारतीय एयरलाइंस ने पहली बार कम हवाई जहाज उड़ाए हैं। इसकी मुख्य वजहें हैं लगातार महंगा होता ईंधन और यात्रियों की कम होती संख्या।
नवंबर 2026 में सीटों की संख्या में पिछले साल के मुकाबले 3.7 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, वहीं उड़ानों की संख्या भी 6.2 फीसदी कम हुई। हालांकि, इसके बावजूद नवंबर 2022 की तुलना में कुल उड़ानों की क्षमता अभी भी काफी ज्यादा बनी हुई है।
स्पाइसजेट और एयर इंडिया ने सीटें घटाईं
स्पाइसजेट और एयर इंडिया ने अपनी उड़ानें काफी कम कर दी हैं, जिससे उनकी सीटों की संख्या में करीब 29 फीसदी और 13 फीसदी की कमी आई है। इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने हालांकि मामूली कटौती की, लेकिन अकासा एयर ने अपनी क्षमता लगभग 32 फीसदी बढ़ा दी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अकासा के बेड़े में हवाई जहाजों की संख्या 45 तक पहुंच गई है।
घरेलू उड़ानों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, खासकर हैदराबाद और चेन्नई जैसे शहरों में। त्योहारों के दौरान टिकट की कीमतें बढ़ने से ज्यादातर यात्रियों ने घर पर रहना ही बेहतर समझा।