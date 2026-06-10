भारत में बढ़ रहा है अकेलापन, दुनिया में दूसरे पायदान पर पहुंचा देश

भारत में अकेलापन सिर्फ अकेले रहने से नहीं

इस सर्वे से साफ है कि भारत में अकेलापन केवल शारीरिक रूप से अकेले रहने की वजह से नहीं है। चौंकाने वाली बात ये भी है कि 37 प्रतिशत भारतीय अक्सर उदास महसूस करते हैं, जो इस सूची में शामिल शीर्ष 5 देशों में सबसे ज्यादा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि भारत में अकेलेपन की मुख्य वजह अकेले रहना नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव की कमी है। गौरतलब है कि जहां तुर्की अकेलेपन की इस सूची में सबसे ऊपर है, वहीं उजबेकिस्तान और नीदरलैंड जैसे देश सबसे कम अकेलेपन वाले देशों में से हैं।