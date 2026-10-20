अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो 3 दिवसीय भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो 3 दिवसीय भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे, जानिए क्या है एजेंडा

लेखन गजेंद्र 04:26 pm Oct 20, 202604:26 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के साथ तनाव के बीच विदेश सचिव मार्को रुबियो मंगलवार को भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर मुंबई पहुंच गए। यह इस साल इनका दूसरा दौरा है। इस बार रुबियो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का दौरा नहीं करेंगे बल्कि देश के वित्तीय और औद्योगिक केंद्र मुंबई और गुजरात के जामनगर जाएंगे। उज्बेकिस्तान से सीधे मुंबई पहुंचे रुबियो को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गेटवे ऑफ इंडिया घुमाया। रुबियो के भारत दौरे का एजेंडा क्या है? आइए, जानते हैं।