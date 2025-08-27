भारत टैरिफ विवाद के बीच अमेरिकी कंपनी के साथ करेगा लड़ाकू विमान सौदा- रिपोर्ट

अमेरिका ने बुधवार सुबह 9:31 बजे से भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लागू कर दिया है। इससे भारतीय वस्तुओं पर कुल टैरिफ 50 प्रतिशत हो गया है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है, लेकिन इसके बाद भी भारत ने स्वदेशी लड़ाकू विमान के लिए 113 और GE-404 इंजन की आपूर्ति के लिए अमेरिकी कंपनी GE के साथ एक अरब डॉलर (लगभग 8,700 करोड़ रुपये) के सौदे पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर ली है।

रिपोर्ट HAL ने पहले ही कर लिया 99 GE-404 इंजनों का सौदा ANI के अनुसार, मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने पहले ही भारतीय वायुसेना द्वारा ऑर्डर किए गए शुरुआती 83 LCA मार्क 1A लड़ाकू विमानों के लिए अमेरिकी कंपनी से 99 GE-404 इंजन का सौदा कर लिया है और ये 113 इंजन इसके अतिरिक्त होंगे। यह सौदा केंद्र से 97 और LCA मार्क 1A लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 62,000 करोड़ रुपये के सौदे को मंजूरी मिलने के बाद हुआ है।

संभावना सितंबर तक सौदा पूरा होने की संभावना रक्षा अधिकारियों ने बताया कि 97 हल्के लड़ाकू विमानों के लिए GE से 113 और GE-404 इंजन खरीदने की बातचीत लगभग अंतिम चरण में है। इस सौदे के सितंबर तक पूरा होने की संभावना है। इस सौदे से HAL को 212 GE-404 इंजनों की अपनी पूरी आवश्यकता को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे इंजन आपूर्ति में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होगी। HAL 2029-30 तक 83 और 2033-34 तक 97 विमानों की आपूर्ति पर काम कर रहा है।

वार्ता GE से बातचीत कर रही है HAL अधिकारियों ने बताया कि HAL 80 प्रतिशत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ GE-414 इंजन खरीदने के लिए GE के साथ एक समझौते पर भी बातचीत कर रही है। भारतीय पक्ष को अपने LCA मार्क 2 और एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) के लिए 200 GE-414 इंजनों की आवश्यकता है। उन्होंने आगे बताया कि लगभग 1.5 अरब डॉलर (13,050 करोड़ रुपये) के इस सौदे पर अगले कुछ महीनों में हस्ताक्षर होने की संभावना है।

प्रोत्साहन स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़ा प्रोत्साहन रक्षा अधिकारियों ने बताया कि स्वदेशी लड़ाकू जेट परियोजना को रक्षा मंत्रालय और वायुसेना मुख्यालय का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। इससे स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने में बड़ी मदद मिलेगी और देश भर में रक्षा कारोबार में लगे छोटे और मध्यम उद्यमों को बड़ा कारोबार मिलेगा। भारत पहले से ही स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन परियोजना पर काम कर रहा है और इस पर फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान के साथ सहयोग करेगा। इससे स्वदेशीकरण में मदद मिलेगी।