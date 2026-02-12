रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DAC की बैठक (फाइल तस्वीर: एक्स/@rajnathsingh)

भारतीय वायुसेना को 114 राफेल और नौसेना को मिलेंगे 6 P8I विमान, केंद्र की मंजूरी मिली

लेखन गजेंद्र 02:07 pm Feb 12, 202602:07 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने गुरुवार को भारतीय वायुसेना को 114 राफेल लड़ाकू विमान और नौसेना के लिए 6 P8I विमानों की खरीद को मंजूरी दे दी है। यह फैसला रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) की बैठक में लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। 114 राफेल विमानों को फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन और भारतीय एयरोस्पेस कंपनियों के साथ मिलकर बनाया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 3.25 लाख करोड़ रुपये बताई जा रही है।