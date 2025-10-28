भारत और रूस के बीच बड़ा समझौता (तस्वीर: एक्स/@HALHQBLR)

भारत अब रूस के साथ मिलकर बनाएगा नागरिक विमान, अमेरिका और यूरोप को झटका

लेखन गजेंद्र 01:32 pm Oct 28, 202501:32 pm

क्या है खबर?

भारत और रूस मिलकर अब नागरिक विमान बनाने की ओर कदम बढ़ाएंगे। मंगलवार को इसकी शुरूआत हो गई है। मास्को में सरकारी स्वामित्व वाली एयरोस्पेस दिग्गज हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन (UAC) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत घरेलू उपयोग के लिए रूसी डिजाइन वाला यात्री जेट विमान बनाया जाएगा। अभी तक नागरिक उड्डयन बाजार में यूरोप के एयरबस और अमेरिकी की बोइंग कंपनी का लगभग एकाधिकार है।