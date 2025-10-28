राजस्थान: जयपुर में हाइटेंशन लाइन से टकराने के बाद बस में लगी आग, 3 की मौत
क्या है खबर?
राजस्थान में एक और बस हादसा सामने आया है। राजधानी जयपुर में मंगलवार को मजदूरों से भरी स्लीपर बस हाइटेंशन तार से टकरा गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। हादसा जयपुर से 50 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र के मनोहरपुर में हुआ है। घटना में 10 लोग झुलस गए, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बस में गैस सिलेंडर भी रखे थे, जिनमें विस्फोट हुआ है। करीब 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
मजदूरों से भरी बस उत्तर प्रदेश के बरेली से मनोहरपुर आई थी। मजदूरों को टोड़ी स्थित ईंट भट्टे पर उतारा जाना था। तभी रास्ते में बस ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की लाइन टूटकर बस पर गिरी, जिससे बस में करंट फैल गया और उसमें आग लग गई। घटना के बाद कुछ यात्री बस से कूद गए, जबकि कुछ करंट लगने से फंस गए। घटना की सूचना पर अग्निशमन विभाग का वाहन मौके पर पहुंचा था।
ट्विटर पोस्ट
हादसे का दृश्य
फिर एक बार जयपुर के मनोहरपुर के टोडी गांव में मजदूरों से भरी बस कंरट की चपेट में आने से आग का गोला बनी, 2 की मौत, 12 झुलसे, 5 को जयपुर रेफर किया गया!#Jaipur #Rajasthan pic.twitter.com/ruD5AvnlFo— Nirmal Pareek (@nirmal_pareek93) October 28, 2025
चिंता
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार हो रहे हादसों पर चिंता जताई
राजस्थान में बस हादसों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'जयपुर के मनोहरपुर में श्रमिकों से भरी बस के हाईटेंशन लाइन छूने से आग लगने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु एवं कई अन्य के घायल होने का समाचार दुखद है। राजस्थान में जिस प्रकार से आए दिन हादसे होने से आमजन अपनी जान गंवा रहे हैं यह चिंताजनक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।'
हादसा
जैसलमेर में हुई थी 27 यात्रियों की मौत
राजस्थान के जैसलमेर में 14 अक्टूबर को एक AC स्लीपर बस में आग लग गई थी, जिसकी चपेट में आकर 27 यात्री जिंदा जल गए थे। हादसा जैसलमेर-जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ था। इसके बाद 24 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बाइक से टकराने के बाद AC बस में आग लगई गई थी, जिसमें 20 यात्रियों की मौत हुई थी। दोनों घटनाओं ने AC बस में यात्रा को लेकर यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है।