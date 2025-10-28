राजस्थान: जयपुर में हाइटेंशन लाइन से टकराने के बाद बस में लगी आग, 3 की मौत

राजस्थान में एक और बस हादसा सामने आया है। राजधानी जयपुर में मंगलवार को मजदूरों से भरी स्लीपर बस हाइटेंशन तार से टकरा गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई। हादसा जयपुर से 50 किलोमीटर दूर ग्रामीण क्षेत्र के मनोहरपुर में हुआ है। घटना में 10 लोग झुलस गए, जबकि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बस में गैस सिलेंडर भी रखे थे, जिनमें विस्फोट हुआ है। करीब 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हादसा कैसे हुआ हादसा? मजदूरों से भरी बस उत्तर प्रदेश के बरेली से मनोहरपुर आई थी। मजदूरों को टोड़ी स्थित ईंट भट्टे पर उतारा जाना था। तभी रास्ते में बस ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की लाइन टूटकर बस पर गिरी, जिससे बस में करंट फैल गया और उसमें आग लग गई। घटना के बाद कुछ यात्री बस से कूद गए, जबकि कुछ करंट लगने से फंस गए। घटना की सूचना पर अग्निशमन विभाग का वाहन मौके पर पहुंचा था।

चिंता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लगातार हो रहे हादसों पर चिंता जताई राजस्थान में बस हादसों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'जयपुर के मनोहरपुर में श्रमिकों से भरी बस के हाईटेंशन लाइन छूने से आग लगने से 2 व्यक्तियों की मृत्यु एवं कई अन्य के घायल होने का समाचार दुखद है। राजस्थान में जिस प्रकार से आए दिन हादसे होने से आमजन अपनी जान गंवा रहे हैं यह चिंताजनक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।'