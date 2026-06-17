भारत ने काबुल को भेजीं 5 टन जरूरी दवाइयां, स्वास्थ्य प्रणाली को मिलेगी मजबूती
भारत ने हाल ही में काबुल को 5 टन जरूरी दवाइयां भेजीं हैं। यह कदम अफगानिस्तान के स्वास्थ्य प्रणाली को लगातार सहारा देने की भारत की प्रतिबद्धता दिखाता है। इसका मुख्य उद्देश्य अफगानिस्तान के स्वास्थ्य अधिकारियों को मरीजों की बेहतर जांच, इलाज और खास देखभाल में मदद करना है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
रणधीर जायसवाल ने दी भेजी गई सामग्री की जानकारी
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस खेप में नवजात और बच्चों की देखभाल के लिए उपकरण, कार्डियोग्राफ मशीनें, वेंटिलेटर, पेशेंट मॉनिटर के साथ-साथ मैक्सिलोफेशियल इलेक्ट्रोकॉटरी, प्लास्टिक सर्जरी सेट और कुछ खास मेडिकल किट भी शामिल हैं। भारत की सहायता यहीं तक सीमित नहीं है। देश अफगानिस्तान में खाने की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी काम कर रहा है। इसके अलावा, अफगान छात्रों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है और स्थानीय लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं।