भारत ने काबुल को भेजीं 5 टन जरूरी दवाइयां, स्वास्थ्य प्रणाली को मिलेगी मजबूती

रणधीर जायसवाल ने दी भेजी गई सामग्री की जानकारी

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस खेप में नवजात और बच्चों की देखभाल के लिए उपकरण, कार्डियोग्राफ मशीनें, वेंटिलेटर, पेशेंट मॉनिटर के साथ-साथ मैक्सिलोफेशियल इलेक्ट्रोकॉटरी, प्लास्टिक सर्जरी सेट और कुछ खास मेडिकल किट भी शामिल हैं। भारत की सहायता यहीं तक सीमित नहीं है। देश अफगानिस्तान में खाने की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी काम कर रहा है। इसके अलावा, अफगान छात्रों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही है और स्थानीय लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं।