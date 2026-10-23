विदेश मंत्रालय बोला- चीन LAC पर गश्ती नियम तोड़ता है, इससे टकराव होता है

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "दोनों पक्ष LAC पर लंबित मुद्दों को सुलझाने और गलतफहमी से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य तंत्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों पक्ष सीमा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए LAC से जुड़े इलाकों में अपनी समझ को और बेहतर करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुए हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखना जरूरी है।"