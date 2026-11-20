कमजोर मानसून के चलते पंजाब और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में सामान्य से 41 प्रतिशत कम बारिश हुई। पानी की कमी होने की वजह से कई किसान अब चना और सरसों जैसी फसलें उगा रहे हैं, जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है।

सरकार ने गेहूं के दामों में सिर्फ एक प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी की है, लेकिन इससे भी किसानों का मन नहीं बदला है। फसलों में आए इस बदलाव का असर खाने-पीने की चीजों की सुरक्षा और किसानों की कमाई पर पड़ सकता है।