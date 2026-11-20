गेहूं की बुवाई 26 साल में सबसे कम, क्या बढ़ेगा आपकी रसोई का खर्च?
भारत में इस बार 26 सालों में सबसे कम गेहूं की खेती होने की उम्मीद है। खराब मानसून की वजह से किसान अब गेहूं की फसल से दूरी बना रहे हैं।
नवंबर के बीच तक, पिछले साल के मुकाबले गेहूं की बुवाई में 15 प्रतिशत से भी ज्यादा की कमी देखी गई थी। अगले सीजन में यह कमी और 6 प्रतिशत तक बढ़ सकती है, जिससे गेहूं की बुवाई का कुल रकबा पिछले 4 सालों में सबसे कम स्तर पर पहुंच जाएगा।
मानसून के कारण फसलों में बदलाव से बढ़ सकती है खाद्य महंगाई
कमजोर मानसून के चलते पंजाब और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में सामान्य से 41 प्रतिशत कम बारिश हुई। पानी की कमी होने की वजह से कई किसान अब चना और सरसों जैसी फसलें उगा रहे हैं, जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है।
सरकार ने गेहूं के दामों में सिर्फ एक प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी की है, लेकिन इससे भी किसानों का मन नहीं बदला है। फसलों में आए इस बदलाव का असर खाने-पीने की चीजों की सुरक्षा और किसानों की कमाई पर पड़ सकता है।