भारत ने कोच्चि में खड़े ईरानी जहाज के कुछ सदस्यों को स्वदेश भेजा- रिपोर्ट
क्या है खबर?
भारत ने कोच्चि में खड़े ईरानी नौसेना के जहाज IRIS लावन के कुछ सदस्यों को ईरान रवाना कर दिया है। इंडिया टुडे ने मामले से परिचित लोगों के हवाले से बताया कि जहाज से जुड़े गैर-जरूरी सदस्यों को ईरान भेज दिया गया है। हालांकि, अभी भी 50 से ज्यादा लोग भारत में ही हैं। बता दें कि ये जहाज 4 मार्च से कोच्चि में रुका है। इस पर चालक दल के 183 सदस्य हैं।
रिपोर्ट
तुर्की एयरलाइन के विमान से रवाना हुए नाविक
रिपोर्ट के मुताबिक, इन सदस्यों को तुर्की एयरलाइन के एक विमान से भारत से रवाना किया गया है। ये विमान कोलंबो से उन 80 से ज्यादा ईरानी नाविकों के शव ला रहा था, जो 4 मार्च को श्रीलंका के नजदीक एक अमेरिकी पनडुब्बी के हमले में मारे गए थे। बताया जा रहा है कि कोच्चि से गए नाविक आर्मेनिया की राजधानी येरेवन से सड़क मार्ग से होते हुए ईरान जाएंगे।
घटना
तकनीकी खराबी के बाद भारत ने दी थी शरण
दरअसल, ईरानी नौसेना के 3 जहाज भारत में सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेने आए थे। इनके लौटते वक्त ईरान और अमेरिका-इजरायल का युद्ध शुरू हो गया। इसी दौरान 4 मार्च को अमेरिका ने इनमें से एक जहाज IRIS डेना को पनडुब्बी से हमला कर डुबो दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा नाविक मारे गए थे। वहीं, एक अन्य जहाज को श्रीलंका, जबकि तीसरे जहाज IRIS लावन को भारत ने शरण दी थी।