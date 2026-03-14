भारत ने ईरानी जहाज के कुछ सदस्यों को ईरान रवाना कर दिया है

भारत ने कोच्चि में खड़े ईरानी जहाज के कुछ सदस्यों को स्वदेश भेजा- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान 02:35 pm Mar 14, 202602:35 pm

क्या है खबर?

भारत ने कोच्चि में खड़े ईरानी नौसेना के जहाज IRIS लावन के कुछ सदस्यों को ईरान रवाना कर दिया है। इंडिया टुडे ने मामले से परिचित लोगों के हवाले से बताया कि जहाज से जुड़े गैर-जरूरी सदस्यों को ईरान भेज दिया गया है। हालांकि, अभी भी 50 से ज्यादा लोग भारत में ही हैं। बता दें कि ये जहाज 4 मार्च से कोच्चि में रुका है। इस पर चालक दल के 183 सदस्य हैं।