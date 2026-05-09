रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि होंगे अगले CDS, नौसेना को भी मिला नया प्रमुख

एनएस राजा सुब्रमणि ने दिसंबर 1985 में गढ़वाल राइफल्स से सेना में कमीशन लिया था। उन्होंने दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज, लंदन के किंग्स कॉलेज से मास्टर ऑफ आर्ट्स और मद्रास विश्वविद्यालय से डिफेंस स्टडीज में की पढ़ाई की है। उन्होंने नेशनल डिफेंस अकादमी (NDA) से सैन्य प्रशिक्षण हासिल करने के बाद वे ब्रिटेन के ब्रैकनेल स्थित जॉइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज भी गए। भारत लौटने के बाद वे माउंटेन ब्रिगेड में ब्रिगेड मेजर बने।

अनुभव

एनएस राजा सुब्रमणि को है 4 दशक से ज्यादा का अनुभव

एनएस राजा सुब्रमणि को करीब 4 दशक का अनुभव है। वे 2025 से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सचिवालय में बतौर मिलिट्री एडवाइजर काम कर रहे हैं। वे कजाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास में रक्षा अताची रह चुके हैं। कर्नल रहते हुए उन्होंने सेना मुख्यालय में असिस्टेंट मिलिट्री सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाली। बाद में ईस्टर्न कमांड में कर्नल जनरल स्टाफ (ऑपरेशंस) रहे। जम्मू-कश्मीर में वे राष्ट्रीय राइफल्स सेक्टर के डिप्टी कमांडर भी रहे। उन्होंने सांबा में 168वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली।