ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को IRIS डेना पर हमले के लिए चेतावनी दी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ईरानी विदेशी मंत्री बोले- IRIS डेना पर बिना चेतावनी हमले के लिए अमेरिका को पछतावा होगा

लेखन गजेंद्र 02:26 pm Mar 05, 202602:26 pm

क्या है खबर?

ईरान के विदेश मंत्री सैय्यद अब्बास अराघची ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में ईरानी फ्रिगेट IRIS डेना पर अमेरिका द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने घटना को 'समुद्र में अत्याचार' बताते हुए कहा कि यह जहाज भारतीय नौसेना के दौरे पर था और इसमें लगभग 130 नाविक सवार थे। विदेश मंत्री ने चेतावनी दी कि अमेरिका को बिना चेतावनी के हमला करने वाली ऐसी मिसाल कायम करने के लिए बहुत पछतावा होगा।