शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने का प्रण दोहराया, बोलीं- भले मुझे मार दिया जाए

हसीना और उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय ने भी लौटने की तारीख की कोई जानकारी नहीं दी। जॉय ने कहा कि अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। समय के करीब आने पर इसकी घोषणा की जाएगी।

उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी, महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव और जबरन वसूली का आरोप लगाया।

हसीना ने बांग्लादेश की सरकार को भ्रष्ट बताया और निष्पक्ष चुनाव की मांग दोहराई।