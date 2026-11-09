शेख हसीना ने बांग्लादेश वापसी के लिए नया पासपोर्ट और पहचान-पत्र मांगा

शेख हसीना ने बांग्लादेश वापसी के लिए पहला कदम बढ़ाया, नया पासपोर्ट और पहचान-पत्र मांगा

लेखन गजेंद्र 12:13 pm Nov 09, 202612:13 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश की सत्ता से जबरन हटाई गईं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने पहला कदम बढ़ाया है। हसीना ने बांग्लादेश सरकार से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करने की मांग की है, ताकि उनका लौटना आसान हो सके। यह नया विकास तब हुआ, जब बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने जोर देकर कहा कि हसीना को यात्रा दस्तावेज जारी करने के बजाय प्रत्यर्पित किया जाना चाहिए।