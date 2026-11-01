राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश के बिना मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते

रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली, राहुल बोले- ज्ञानेश कुमार को जेल भेजेंगे

लेखन आबिद खान 04:39 pm Nov 01, 202604:39 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के रामलीला मैदान में SIR के विरोध और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष की रैली हो रही है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेता मौजूद हैं। इस दौरान राहुल ने कहा, "यह किसी पार्टी की आवाज नहीं, ये सिर्फ नेताओं की आवाज नहीं। ये आवाज कह रही है कि हम लोकतंत्र को देश से खत्म नहीं होने देंगे। हम संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे।"