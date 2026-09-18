भारत में रक्तदान को लेकर बड़ा बदलाव, अब ABHA और आधार से जुड़ेंगे रक्तदाता
भारत अब खून दान करने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए एक देशव्यापी सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। इसमें रक्तादाता की पहचान के लिए ABHA/ABDM पहचानपत्र या आधार से जुड़े OTP सत्यापन का प्रस्ताव दिया गया है। इस पहल का मकसद रक्तदान को और ज्यादा सुरक्षित बनाना है। यह उन लोगों के लिए खास तौर पर अहम है जिन्हें थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी बीमारियों की वजह से बार-बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। डिजिटल रिकॉर्ड होने से ऐसे रक्तदाताओं की पहचान करना आसान होगा जिनसे संभावित खतरा हो सकता है। साथ ही, उन लोगों को भी रोका जा सकेगा जो बिना किसी की नजर में आए अलग-अलग सेंटरों पर जाकर रक्तदान कर देते हैं।
ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने की ई-ब्लड बैंक की सिफारिश
सभी ब्लड सेंटरों को ई-ब्लड बैंक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही रक्तदाताओं की पहचान ABHA/ABDM पहचानपत्र या आधार से जुड़े OTP सत्यापन के जरिए करने को भी कहा गया है। ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने अगस्त 2026 में यह सिफारिश की थी। इस कदम का मुख्य लक्ष्य है कि देशभर में फैले हुए अलग-अलग रिकॉर्ड्स की बजाय एक ही राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार हो सके।