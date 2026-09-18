भारत में रक्तदान को लेकर बड़ा बदलाव, अब ABHA और आधार से जुड़ेंगे रक्तदाता

भारत अब खून दान करने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए एक देशव्यापी सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। इसमें रक्तादाता की पहचान के लिए ABHA/ABDM पहचानपत्र या आधार से जुड़े OTP सत्यापन का प्रस्ताव दिया गया है। इस पहल का मकसद रक्तदान को और ज्यादा सुरक्षित बनाना है। यह उन लोगों के लिए खास तौर पर अहम है जिन्हें थैलेसीमिया और सिकल सेल जैसी बीमारियों की वजह से बार-बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। डिजिटल रिकॉर्ड होने से ऐसे रक्तदाताओं की पहचान करना आसान होगा जिनसे संभावित खतरा हो सकता है। साथ ही, उन लोगों को भी रोका जा सकेगा जो बिना किसी की नजर में आए अलग-अलग सेंटरों पर जाकर रक्तदान कर देते हैं।