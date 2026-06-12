ओमान की खाड़ी में जहाजों पर हमले के बीच सरकार उच्चतम अलर्ट पर है

अमेरिकी हमले में 3 नागरिकों की मौत के बाद सरकार उच्चतम अलर्ट पर

लेखन आबिद खान 12:45 pm Jun 12, 202612:45 pm

क्या है खबर?

ओमान की खाड़ी में एक जहाज पर हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। इसके बाद बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि खाड़ी में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार उच्चतम अलर्ट पर है। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय नाविकों को सहायता सुनिश्चित करने के लिए सरकार होर्मुज जलडमरूमध्य और आसपास की गतिविधियों पर नजर रख रही है और मित्र देशों के समुद्री प्रशासनों और जहाजरानी कंपनियों के साथ समन्वय में है।