ओमान के तट पर एक और जहाज पर हमला, चालक दल में भारतीय भी शामिल

जहाज पर हमले

3 दिन में 2 जहाजों पर अमेरिका ने किया हमला

अमेरिका ने बीते 3 दिनों में भारतीय चालक दल वाले 2 जहाजों पर हमला किया है। पहला हमला 8 जून को MT मैरीवेक्स पर हुआ था। इस पर 24 भारतीय थे, जिनमें से सभी को बचा लिया गया था। दूसरा हमला 10 जून को MT सेत्तेबेल्लो पर हुआ था। इस पर चालक दल के 24 सदस्य थे, जिनमें से 3 भारतीय मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने इस हमले का अमेरिकी दूतावास के समक्ष औपचारिक विरोध दर्ज कराया था।