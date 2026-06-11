होर्मुज जलडमरूमध्य के पास तेल टैंकर पर हुए अमेरिकी हमले में लापता 3 भारतीयों की मौत

पुष्टि

2 के शव हुए बरामद

सोनोवाल ने गुरुवार को कहा, "पालाऊ ध्वज वाले जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुई दुखद घटना के बारे में जानकर बेहद खेद हुआ। दुख की बात है कि शुरू में लापता बताए गए 3 भारतीय नाविकों के 2 शव बरामद होने के बाद अब उनकी मौत की पुष्टि हो गई है।" उन्होंने अधिकारियों को बचाए गए चालक दल के सदस्यों की तत्काल स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए वापस लाने को कहा है।