संयुक्त राष्ट्र में खैबर पख्तूनख्वा हमलों को लेकर भारत ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, क्या कहा?

बयान भारतीय प्रतिनिधि ने क्या कहा? जिनेवा में भारतीय प्रतिनिधि ने कहा, "इस दृष्टिकोण के बिल्कुल विपरीत एक प्रतिनिधिमंडल इस मंच का दुरुपयोग भारत के खिलाफ निराधार और भड़काऊ बयानों से करता रहता है। हमारे क्षेत्र पर लालच करने के बजाय, उन्हें अपने अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र को खाली कर देना चाहिए और जीवन रक्षक प्रणाली पर निर्भर अर्थव्यवस्था, सैन्य प्रभुत्व से जकड़ी राजनीति और उत्पीड़न से दागदार मानवाधिकार रिकॉर्ड को बचाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।"

जवाब खैबर पख्तूनख्वा हमलों को लेकर भारत ने क्या कहा? प्रतिनिधि ने आगे कहा कि यह सब चीजें शायद तभी संभव होंगी जब उन्हें आतंकवाद का निर्यात करने, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों को पनाह देने और अपने ही लोगों पर बमबारी करने से फुर्सत मिले। भारत ने परिषद को याद दिलाया कि उसका अधिदेश सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ और गैर-चयनात्मक बना रहना चाहिए। प्रतिनिधि ने देश-विशिष्ट अधिदेशों के प्रति आगाह किया, क्योंकि भारत के अनुसार इससे पूर्वाग्रह और चयनात्मकता की धारणा मजबूत होती है।

हमला क्या है खैबर पख्तूख्वा में हमले का मामला? पाकिस्तान ने एक दिन पहले अपने ही खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की तिराह घाटी के मत्रे दारा गांव में हवाई हमले किए थे, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत कम से कम 30 नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। मौके से जले हुए वाहन, ढही इमारत और मलबे से निकाले गए शवों के साथ तबाही के मंजर की तस्वीरें हकीकत बयां कर रही थीं। हमले पर पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने भी आश्चर्य जताया और जवाबदेही तय करने का आग्रह किया।