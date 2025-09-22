खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी इलाके में पाकिस्तानी सेना ने बरसाए बम, 30 की मौत

LOADING...
खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना ने गोलाबारी की (प्रतीकात्मक तस्वीर)

लेखन गजेंद्र
Sep 22, 2025
12:15 pm
क्या है खबर?

पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तान की सेना ने रविवार रात 2 बजे हवाई हमले किए हैं, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई। हमला प्रांत के लंडी कोटल तहसील में स्थित मात्रे दारा गांव में हुआ है, जो रिहायशी इलाका है। मृतकों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। यह इलाका तिराह घाटी में अफगानिस्तान बॉर्डर के पास है। बताया जा रहा है कि सेना ने इलाके में 8 बम बरसाए हैं।

हमला

JF-17 लड़ाकू विमान ने बरसाए गोले

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना ने चीनी लड़ाकू विमान JF-17 थंडर से 8 LS-6 बम गिराए हैं। हमलों के बाद के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें मृतकों के शव दिखाए गए हैं। स्थानीय विधायक इकबाल अफरीदी ने फेसबुक पर घटना की निंदा करते हुए लिखा कि यह अत्याचार इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने लिखा कि बमबारी में मासूम बच्चों और महिलाओं की शहादत हुई है।

हमला

पाकिस्तान ने क्यों किया हमला?

पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तान पिछले 3 हफ्तों से TTP के ठिकानों पर कार्रवाई की बात कर रही है, जबकि इसमें रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा को TTP का गढ़ माना जाता है, जो पाकिस्तान में हो रहे हमलों और बमबारी के लिए जिम्मेदारी लेता रहा है।

ट्विटर पोस्ट

खैबर पख्तूनख्वा में हवाई हमला