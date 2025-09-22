खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी इलाके में पाकिस्तानी सेना ने बरसाए बम, 30 की मौत

हमला

JF-17 लड़ाकू विमान ने बरसाए गोले

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना ने चीनी लड़ाकू विमान JF-17 थंडर से 8 LS-6 बम गिराए हैं। हमलों के बाद के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें मृतकों के शव दिखाए गए हैं। स्थानीय विधायक इकबाल अफरीदी ने फेसबुक पर घटना की निंदा करते हुए लिखा कि यह अत्याचार इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने लिखा कि बमबारी में मासूम बच्चों और महिलाओं की शहादत हुई है।