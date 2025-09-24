ट्रंप प्रशासन ने H-1B लॉटरी प्रणाली को खत्म करने का रखा प्रस्ताव, अब ऐसे मिलेगा वीजा

चयन वेतन स्तर पर चयन प्रस्ताव के अनुसार, चयन अब पूरी तरह पहले से तय क्रम में नहीं होगा। जिन उम्मीदवारों का वेतन सबसे ऊंचे स्तर पर होगा, उन्हें 4 बार लॉटरी में शामिल किया जाएगा, जबकि सबसे कम वेतन वाले को केवल 1 बार मौका मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव बड़ी कंपनियों के पक्ष में होगा, क्योंकि वे उच्च वेतन देने में सक्षम हैं। स्टार्टअप्स और नई कंपनियों के लिए कुशल अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों को नियुक्त करना कठिन हो सकता है।

असर भारतीय कंपनियों पर असर भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), इंफोसिस और विप्रो जैसी IT कंपनियां H-1B वीजा पर ही काफी निर्भर हैं। नए शुल्क और नियमों के कारण इन कंपनियों की लागत काफी बढ़ सकती है, जिससे अरबों रुपये का नुकसान होगा। अमेरिकी आंकड़ों के मुताबिक, सभी स्वीकृत H-1B आवेदनों में 71 प्रतिशत भारतीय हैं। ऐसे में भारतीय पेशेवरों और कंपनियों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा और कई नौकरियां भारत लौट सकती हैं, जिससे वहां कंपनियों का नुकसान होगा।

बैठक भारत-अमेरिका की होगी बैठक यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका जा रहे हैं। वे न्यूयॉर्क में ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात कर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का मकसद नए शुल्क और नियमों से भारतीय कंपनियों पर पड़ने वाले असर को कम करना है। दोनों देशों के बीच होने वाली यह बातचीत आने वाले फैसलों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।