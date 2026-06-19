मानसून की धीमी रफ्तार: कम बारिश से बढ़ी चिंता, मध्य भारत पर सूखे का संकट देश Jun 19, 2026

इस साल मानसून की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के आंकड़ों के अनुसार, 19 जून तक पूरे देश में सामान्य से 50 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। इसका सबसे ज्यादा असर मध्य भारत पर दिखाई दिया है, जहां बारिश में 60 प्रतिशत की बड़ी कमी दर्ज की गई है। यहां केवल 2.7 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि सामान्य तौर पर यह 6.7 मिलीमीटर तक होती है। इस कम बारिश से किसान काफी परेशान हैं, क्योंकि इससे आने वाले खरीफ सीजन की फसलों पर सीधा असर पड़ने का डर है।