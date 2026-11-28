पाकिस्तान के अंतरिक्ष कार्यक्रम से बढ़ी चिंता, CDS की बड़ी चेतावनी
भारत की सेना पाकिस्तान के बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम पर पैनी नजर रख रही है, जिसे चीन और शायद तुर्की से मदद मिल रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन एस राजा सुब्रमणि ने चेतावनी दी कि ये साझेदारियां पाकिस्तान को सैन्य तकनीक और निगरानी के मामले में बढ़त दे सकती हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान सिर्फ मदद पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फियर रिसर्च कमीशन के जरिए खुद भी प्रगति कर रहा है।
कैबिनेट समिति ने SBS द्वितीय चरण को मंजूरी दी
आगे रहने के लिए भारत अपने अंतरिक्ष रक्षा प्रयासों को तेज कर रहा है। इसी कड़ी में एक बड़ा कदम है स्पेस-बेस्ड सर्विलांस (SBS) चरण III कार्यक्रम, जिसे अक्टूबर 2024 में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने मंजूरी दे दी है।
इस कार्यक्रम के तहत अगले 3 सालों में 52 सैन्य सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट में डिफेंस स्पेस एजेंसी, ISRO और निजी कंपनियां मिलकर काम करेंगी, ताकि भारत अंतरिक्ष की दौड़ में सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी बना रह सके।