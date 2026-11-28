भारत की सेना पाकिस्तान के बढ़ते अंतरिक्ष कार्यक्रम पर पैनी नजर रख रही है, जिसे चीन और शायद तुर्की से मदद मिल रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एन एस राजा सुब्रमणि ने चेतावनी दी कि ये साझेदारियां पाकिस्तान को सैन्य तकनीक और निगरानी के मामले में बढ़त दे सकती हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि पाकिस्तान सिर्फ मदद पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि अपनी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फियर रिसर्च कमीशन के जरिए खुद भी प्रगति कर रहा है।