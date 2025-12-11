कंबोडिया और थाईलैंड में तनाव के बीच भारतीय यात्रियों के लिए जरूरी सलाह जारी
क्या है खबर?
थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पिछले कुछ दिनों से जारी सीमा संघर्ष को देखते हुए थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास ने गुरुवार को सलाह जारी की है। भारतीय दूतावास ने नागरिकों से आग्रह किया कि वे थाईलैंड-कंबोडिया सीमा के निकटवर्ती क्षेत्रों की यात्रा करने से पहले थाई अधिकारियों से मिलने वाली जानकारियों पर बारीकी से नजर रखें। दूतावास ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जरूरी एहतियात रखने की सलाह दी है।
यात्रा
थाई प्राधिकरण के सतर्क करने के बाद जारी की सलाह
भारतीय दूतावास ने यह सलाह थाई पर्यटन प्राधिकरण की ओर से सतर्क करने के बाद जारी किया है। प्राधिकरण ने एक्स पर लिखा, 'थाईलैंड यात्रा सलाह- पूरे थाईलैंड में यात्रा सामान्य है। सुरक्षा उपाय केवल कंबोडिया के पास चुनिंदा सीमावर्ती इलाकों में लागू हैं। बान खलोंग ल्यूक के लिए रेल सेवाएं बंद हैं। कंथारालक जाने वाली बसें कर्णचांग चौराहे से जा रही हैं। मुख्य पर्यटन स्थल बैंकाक, चियांग माई, फुकेट, समुई, क्राबी, पटाया, अयुथया पर्यटकों का स्वागत कर रहे हैं।'
हालात
कैसे हैं थाईलैंड और कंबोडिया के हालात?
थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने एक्स पर लिखा, 'थाईलैंड-कंबोडिया बॉर्डर के पास की स्थिति को देखते हुए, जो भारतीय यात्री इन इलाकों में जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे थाई पर्यटन प्राधिकरण सहित थाई ऑफिशियल सोर्स से अपडेट चेक करें।' बता दें कि दोनों देशों में तनाव बना हुआ है। अभी तक 10 से अधिक सैनिक मारे गए हैं। दोनों तरफ के सीमा क्षेत्रों से 2 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।