कंबोडिया और थाईलैंड में तनाव के बीच भारतीय यात्रियों के लिए जरूरी सलाह जारी

यात्रा

थाई प्राधिकरण के सतर्क करने के बाद जारी की सलाह

भारतीय दूतावास ने यह सलाह थाई पर्यटन प्राधिकरण की ओर से सतर्क करने के बाद जारी किया है। प्राधिकरण ने एक्स पर लिखा, 'थाईलैंड यात्रा सलाह- पूरे थाईलैंड में यात्रा सामान्य है। सुरक्षा उपाय केवल कंबोडिया के पास चुनिंदा सीमावर्ती इलाकों में लागू हैं। बान खलोंग ल्यूक के लिए रेल सेवाएं बंद हैं। कंथारालक जाने वाली बसें कर्णचांग चौराहे से जा रही हैं। मुख्य पर्यटन स्थल बैंकाक, चियांग माई, फुकेट, समुई, क्राबी, पटाया, अयुथया पर्यटकों का स्वागत कर रहे हैं।'