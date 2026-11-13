खुदरा महंगाई ने RBI की तय सीमा पार की; ब्याज दर बढ़ेगी, आप पर क्या असर?

अक्टूबर में दूध, अंडे, प्याज और लहसुन समेत रोजाना इस्तेमाल की चीजों के दाम बढ़े हैं।

प्याज की कीमतों में 116 प्रतिशत का उछाल आया है। सितंबर में ये आंकड़ा 108 प्रतिशत था।

इसी तरह लहसून की कीमत 60.74 प्रतिशत, अदरक की 48.32 प्रतिशत और नींबू की कीमत 47.30 प्रतिशत बढ़ गई है।

अक्टूबर में ग्रामीण मुद्रास्फीति बढ़कर 6.63 प्रतिशत हो गई, जबकि शहरों में यह 5.41 प्रतिशत थी। ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीति 9.09 प्रतिशत रही, जबकि शहरी 8.68 प्रतिशत थी।