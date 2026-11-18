भविष्य के अवसरों की कमी, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी चिंताएं ऐसी बड़ी चुनौतियां हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

करियर के घटते अवसरों के कारण युवाओं और उनके माता-पिता के बीच संवादहीनता और दूरियां बढ़ रही हैं।

बेरोजगारी की समस्या की गंभीरता को सार्वजनिक चर्चा में उतनी जगह नहीं मिल रही, जितनी मिलनी चाहिए।

पहले डर का माहौल था, लेकिन अब लोगों ने डरना बंद कर दिया है। छात्र आंदोलन ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है।