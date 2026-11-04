चुनाव आयोग ने विवाद के बीच फॉर्म-6 में सुधार किया

चुनाव आयोग ने विवाद के बीच फॉर्म-6 में सुधार किया, SIR से जुड़ी घोषणा हटाई

लेखन गजेंद्र 10:37 am Nov 04, 202610:37 am

क्या है खबर?

चुनाव आयोग ने देशभर में उठ रहे सवालों के बीच बड़ा यू-टर्न लिया है। उसने उन राज्यों में अपने ECINet पोर्टल पर फॉर्म-6 के ऑनलाइन संस्करण से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) घोषणा हटा दी है, जहां अभी SIR चल रहा है। बता दें कि 2 चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में 14 नोट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के जिन फैसलों पर एतराज जताया था, उसमें फॉर्म-6 में बदलाव भी शामिल था।