NEET-UG पेपर लीक पर सरकार का नया दांव, टेलीग्राम के एडिट फीचर पर कसी लगाम
भारत में टेलीग्राम को 22 जून तक के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यह फैसला 21 जून को होने वाली NEET-UG की दोबारा परीक्षा को देखते हुए लिया गया है। सरकार का तर्क है कि इस कदम से लोग टेलीग्राम के मैसेज एडिटिंग फीचर का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इस फीचर का उपयोग करके पुरानी पोस्ट्स को बदलकर नई पेपर लीक के रूप में दिखाया जा सकता है, जिससे छात्रों और पूरी परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी फैल सकती है।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने की टेलीग्राम के एडिटिंग फीचर पर रोक की मांग
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को आशंका है कि दोबारा परीक्षा के दौरान टेलीग्राम का इस्तेमाल नकल या गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जा सकता है। इसी वजह से MeitY ने इस प्लेटफॉर्म से अनुरोध किया है कि वह भारत में मैसेज एडिटिंग फीचर को 30 जून तक बंद कर दे। हालांकि, सभी इस पाबंदी से सहमत नहीं हैं। छात्र और व्हिसलब्लोअर सारथक सिद्धार्थ ने कहा है कि यह फैसला उन शिक्षकों और पेशेवरों के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा जो सही कारणों से टेलीग्राम का उपयोग करते हैं।