NEET-UG पेपर लीक पर सरकार का नया दांव, टेलीग्राम के एडिट फीचर पर कसी लगाम

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने की टेलीग्राम के एडिटिंग फीचर पर रोक की मांग

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) को आशंका है कि दोबारा परीक्षा के दौरान टेलीग्राम का इस्तेमाल नकल या गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जा सकता है। इसी वजह से MeitY ने इस प्लेटफॉर्म से अनुरोध किया है कि वह भारत में मैसेज एडिटिंग फीचर को 30 जून तक बंद कर दे। हालांकि, सभी इस पाबंदी से सहमत नहीं हैं। छात्र और व्हिसलब्लोअर सारथक सिद्धार्थ ने कहा है कि यह फैसला उन शिक्षकों और पेशेवरों के लिए मुश्किलें खड़ी करेगा जो सही कारणों से टेलीग्राम का उपयोग करते हैं।