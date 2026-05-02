41 देशों से तेल मंगाकर भारत ने दी महंगाई को मात

LPG आयात में बदलाव, उत्पादन 60 प्रतिशत बढ़ा

भारत ने LPG के आयात में भी अब विविधता लाई है। अब देश सिर्फ मध्य पूर्व के देशों पर निर्भर नहीं है, बल्कि अमेरिका, नॉर्वे और अल्जीरिया जैसे कई दूसरे देशों से भी LPG मंगा रहा है।

अच्छी बात यह भी है कि देश में LPG का उत्पादन भी 60 प्रतिशत तक बढ़ गया है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इसके बावजूद दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं।

इसकी बड़ी वजह सरकार की ओर से टैक्स में की गई कटौती है। इसी के चलते, लोगों को अपनी गाड़ियों में तेल भरवाते समय पहले के मुकाबले कम आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है।