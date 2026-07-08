भारत ने किया बड़ा डिजिटल बदलाव, अब फोन में रहेगा आपका OCI कार्ड

भारत ने OCI सेवाओं को ऑनलाइन किया

E-OCI कार्ड के लिए आवेदन करने पर सारी प्रक्रिया OCI सर्विसेज पोर्टल के जरिये ही होगी। किसी को भी व्यक्तिगत रूप से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिवाय उन लोगों के जो किसी खास नियम (धारा 7A(1)(d)) के तहत जीवनसाथी के तौर पर आवेदन कर रहे हैं। बाकी सभी के लिए तो यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। पुराने कार्डधारक अपने नाम या राष्ट्रीयता जैसे ब्यौरे डिजिटल तरीके से अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें 20 या 50 साल की उम्र में नया पासपोर्ट मिलने पर अपने कार्ड को रिन्यू कराने की भी जरूरत नहीं होगी।