भारत ने किया बड़ा डिजिटल बदलाव, अब फोन में रहेगा आपका OCI कार्ड
केंद्र सरकार ने बुधवार से भारत के विदेशी नागरिक (OCI) बुकलेट जारी करना बंद कर दिया है। इसकी जगह अब नए आवेदकों को एक डिजिटल E-OCI कार्ड मिलेगा, जिसे वे अपने फोन पर डाउनलोड कर सकेंगे। इसका मतलब है कि आपको अब साथ में कोई कागज का दस्तावेज रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों के पास पहले से भौतिक OCI बुकलेट है, वे उसका इस्तेमाल करना जारी रख सकते हैं। वे चाहें तो डिजिटल कार्ड का इस्तेमाल करना भी शुरू कर सकते हैं। अब बुकलेट को साथ रखना पूरी तरह से वैकल्पिक होगा।
भारत ने OCI सेवाओं को ऑनलाइन किया
E-OCI कार्ड के लिए आवेदन करने पर सारी प्रक्रिया OCI सर्विसेज पोर्टल के जरिये ही होगी। किसी को भी व्यक्तिगत रूप से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिवाय उन लोगों के जो किसी खास नियम (धारा 7A(1)(d)) के तहत जीवनसाथी के तौर पर आवेदन कर रहे हैं। बाकी सभी के लिए तो यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी। पुराने कार्डधारक अपने नाम या राष्ट्रीयता जैसे ब्यौरे डिजिटल तरीके से अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें 20 या 50 साल की उम्र में नया पासपोर्ट मिलने पर अपने कार्ड को रिन्यू कराने की भी जरूरत नहीं होगी।