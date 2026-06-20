इतिहास में पहली बार FATF का उपाध्यक्ष बना भारत, विवेक अग्रवाल को मिली जिम्मेदारी  

परिचय

कौन हैं विवेक अग्रवाल?

मध्य प्रदेश कैडर के 1994 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी अग्रवाल पहले FATF में भारत के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख और वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) के निदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से बीकॉम और विधि LLB की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया से कंपनी सेक्रेटरी (CS) कार्यक्रम का इंटरमीडिएट स्तर भी पूरा किया है। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से भी पढ़ाई की है।