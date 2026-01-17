LOADING...
चाबहार बंदरगाह पर उपस्थिति बनाए रखने के विकल्प तलाश रहा भारत- रिपोर्ट

लेखन आबिद खान
Jan 17, 2026
10:10 am
क्या है खबर?

अमेरिका की ईरान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति ने भारत की चाबहार बंदरगाह परियोजना को संकट में डाल दिया है। ट्रंप प्रशासन ने चाबहार बंदरगाह पर लागू अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को अप्रैल तक छूट दी है। अब खबर आई है कि भारत चाबहार बंदरगाह पर अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ लगातार चर्चा में है।

रिपोर्ट

दंडात्मक अमेरिकी कार्रवाई से बचने के लिए कदम उठा रहा भारत- रिपोर्ट

हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार ने अपनी संस्थाओं और अधिकारियों को प्रतिबंधों के प्रभाव से बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सरकारी संस्थाओं और अधिकारियों को अमेरिका की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई का सामना न करना पड़े। इसी के चलते इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के बोर्ड में कार्यरत सभी सरकारी अधिकारियों ने पदों से इस्तीफा दे दिया है।

