चाबहार बंदरगाह पर उपस्थिति बनाए रखने के विकल्प तलाश रहा भारत- रिपोर्ट

चाबहार बंदरगाह पर उपस्थिति बनाए रखने के लिए भारत विकल्प तलाश रहा है

लेखन आबिद खान 10:10 am Jan 17, 202610:10 am

क्या है खबर?

अमेरिका की ईरान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति ने भारत की चाबहार बंदरगाह परियोजना को संकट में डाल दिया है। ट्रंप प्रशासन ने चाबहार बंदरगाह पर लागू अमेरिकी प्रतिबंधों से भारत को अप्रैल तक छूट दी है। अब खबर आई है कि भारत चाबहार बंदरगाह पर अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ लगातार चर्चा में है।