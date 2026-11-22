भारत और चीन के बीच सीमा विवाद पर दूसरे दौर की सैन्य वार्ता हुई है

भारत-चीन के बीच तनाव घटाने की कोशिशें तेज, अरुणाचल में दूसरे दौर की सैन्य वार्ता हुई

लेखन आबिद खान 02:50 pm Nov 22, 202602:50 pm

क्या है खबर?

अरुणाचल प्रदेश में सीमा से जुड़े विवाद को लेकर भारत और चीन ने सैन्य वार्ता का नया दौर आयोजित किया है। इसका उद्देश्य सैनिकों के बीच टकराव को रोकना और भीषण सर्दियों के महीनों से पहले तनाव को कम करना था। वार्ता के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नागालैंड के दीमापुर स्थित भारतीय सेना के तृतीय कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया ने किया। उनके साथ विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी भी मौजूद था।