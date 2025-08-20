अहमदाबाद: स्कूल में 8वीं के छात्र ने 10वीं के छात्र की चाकू मारकर जान ली, बवाल

गुजरात के अहमदाबाद में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 8वीं के छात्र पर 10वीं के छात्र की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। घटना खोखरा स्थित सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट स्कूल में मंगलवार को उस समय घटी, जब स्कूल की छुट्टी हुई थी। छात्र ने 15 वर्षीय छात्र नयन पर स्कूल गेट के बाहर हमला किया था। बुधवार को छात्र की इलाज के दौरान मौत होने पर स्थानीय लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की है।

घटना क्या है पूरा मामला? गुजरात समाचार के मुताबिक, दोनों छात्रों के बीच कक्षा में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसके बाद कक्षा आठ के छात्र ने स्कूल के बाहर 7-8 छात्रों का समूह बुलाकर 10वीं के छात्र को घेर लिया। तभी उनमें से एक ने छात्र के पेट में चाकू घोंप दिया। छात्र घायल अवस्था में स्कूल के अंदर गया, जहां सुरक्षाकर्मी ने प्रधानाचार्य को बताया और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। छात्र ने बुधवार को दम तोड़ दिया।

तनाव स्कूल पहुंची भीड़, तोड़फोड़ और मारपीट बुधवार को छात्र की मौत के बाद स्कूल में मृतक छात्र के परिजनों के साथ भीड़ पहुंच गई। उन्होंने न केवल स्कूल में तोड़फोड़ की, बल्कि स्टाफ को भी पीट दिया। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें भीड़ स्कूल में दाखिल होते, तोड़फोड़ और मारपीट करते नजर आ रही है। स्कूल के बाहर नारे भी लगाए गए, जिसमें गुजराती भाषा में लोग, "हमले बदला चाहिए" के नारे लगाते दिख रहे थे। मौके पर पुलिस तैनात है।

विवाद घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश मृतक छात्र सिंधी समुदाय से बताया जा रहा है, जबकि हमला करने वाला छात्र मुस्लिम समुदाय का है। ऐसे में घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। बुधवार को स्कूल में हिंदू महासभा, बजरंग दल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और विश्व हिंदू परिषद के लोग भगवा पट्टा पहनकर मौके पर पहुंच गए और 'जय श्रीराम' के नारे लगाए। भीड़ ने स्कूल से मुस्लिम छात्रों को हटाने की मांग की है। पुलिस जांच कर रही है।