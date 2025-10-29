भारत और चीन के बीच सीमा के पश्चिमी हिस्से को लेकर बातचीत (प्रतीकात्मक तस्वीर)

भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर बातचीत शुरू, पश्चिमी हिस्से के प्रबंधन पर जोर

लेखन गजेंद्र 09:56 am Oct 29, 202509:56 am

क्या है खबर?

भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पश्चिमी हिस्से में तनाव को कम करने के साथ उसके प्रबंधन औ नियंत्रण के लिए कमांडर स्तर की नई बातचीत शुरू कर दी है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 25 अक्टूबर को भारतीय पक्ष में मोल्दो-चुशुल सीमा बैठक बिंदु पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से नियमित संचार और संवाद बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की है।