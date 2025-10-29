भारत और चीन के बीच सीमा को लेकर बातचीत शुरू, पश्चिमी हिस्से के प्रबंधन पर जोर
क्या है खबर?
भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पश्चिमी हिस्से में तनाव को कम करने के साथ उसके प्रबंधन औ नियंत्रण के लिए कमांडर स्तर की नई बातचीत शुरू कर दी है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 25 अक्टूबर को भारतीय पक्ष में मोल्दो-चुशुल सीमा बैठक बिंदु पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से नियमित संचार और संवाद बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की है।
बातचीत
सकारात्मक और गहन रही चर्चा
मंत्रालय ने आगे बताया कि दोनों देशों के बीच चर्चा सकारात्मक और गहन रही, जिसमें सीमा क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। यह बातचीत दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति से निर्देशित थी और दोनों देशों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त रूप से शांति-सौहार्द बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की है। बातचीत भारत-चीन सीमा मामलों के लिए परामर्श और समन्वय कार्य तंत्र (WMCC) ढांचे के तहत आयोजित हुई थी।
संबंध
चीन और भारत के बीच शुरू हुई सीधी उड़ान
यह घटनाक्रम ऐसे समय पर हुआ, जब भारत और चीन के बीच 5 साल बाद सीधी उड़ान शुरू हुई है। इंडिगो ने 26 अक्टूबर से कोलकाता से गुआंगझोउ तक दैनिक और नॉन-स्टॉप उड़ानें शुरू की है। अब 9 नवंबर को शंघाई से दिल्ली पहली उड़ान आएगी। कोरोना महामारी के समय उड़ानें 2020 में निलंबित हुई थी, जो बाद में लद्दाख के गलवान घाटी में सीमा विवाद के कारण 4 साल स्थगित रहीं। अब भारत-चीन संबंधों में सुधार हो रहा है।