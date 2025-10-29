आंध्र प्रदेश पहुंचते ही कमजोर हुआ चक्रवात मोंथा, भारी बारिश के बीच 1 की मौत

बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात मोंथा बुधवार तड़के आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंचने के बाद कमजोर हो गया। हालांकि, इस दौरान तेज बारिश और तूफान की वजह से भारी नुकसान हुआ। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने तड़के ढाई बजे के अपडेट में बताया कि तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर तूफान मोंथा 10 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-पश्चिम की ओर से बढ़ रहा है, जिसकी स्थिति काफी कमजोर है। इसका असर ओडिशा में भी देखा गया है।

नजर मछलीपट्टनम और काकीनाडा के तट पर पहुंचा था तूफान IMD के मुताबिक, तूफान आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और काकीनाडा के बीच तट पर पहुंच गया, जो 3-4 घंटे तक जारी रहा। इससे समुद्र में भारी उथल-पुथल दिखी। अब चक्रवात मछलीपट्टनम-कलिंगपट्टनम के बीच, काकीनाडा आसपास के तट को पार कर उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ेगा। इस दौरान अधिकतम हवा की गति 90-100 किमी प्रति घंटा होगी, जो 110 किमी प्रति घंटा तक बढ़ सकती है। तूफान मछलीपट्टनम से 50 किलोमीटर उत्तर-पूर्व और काकीनाडा से 90 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में केंद्रित था।

तूफान पेड़ गिरने से महिला की मौत तूफान के कारण कोनासीमा जिले में एक घर पर पेड़ गिरने से एक महिला की मौत हो गई। कई जगह तेज हवाओं ने नारियल के पेड़ों को उखाड़ दिया। इस बीच एक बच्चा और एक ऑटो चालक घायल हो गए। पूर्वी गोदावरी, कोनासीमा और काकीनाडा जैसे तटीय जिलों में आंधी के साथ भारी बारिश हो रही है, जिससे बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। समुद्र की स्थिति भयावह है। काकीनाडा और कृष्णापट्टनम में बंदरगाहों पर परिचालन स्थगित है।

कर्फ्यू आंध्र प्रदेश में कर्फ्यू लागू, ट्रेनें रद्द आंध्र सरकार ने चक्रवात प्रभावित कृष्णा, एलुरु, पूर्वी गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, काकीनाडा, बीआर अंबेडकर कोनासीमा, और अल्लूरी सीतारमा राजू जिले में रात 8:30 बजे से बुधवार सुबह 6 बजे कर्फ्यू लगाया था। इस दौरान इन जिलों से गुजरने वाले हाईवे पर यातायात रोकने के निर्देश दिए गए थे। विशाखापत्तनम हवाई अड्डे पर 32, विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर 16 और तिरुपति हवाई अड्डे पर 4 उड़ानें रद्द हैं। दक्षिण मध्य रेलवे (SCR) क्षेत्र में कुल 120 ट्रेनें रद्द की गई हैं।

तूफान कमजोर पड़ेगा चक्रवात, ओडिशा में अलर्ट आंध्र प्रदेश तट को पार करते ही चक्रवात कमजोर हो रहा है। हालांकि, ओडिशा पर इसका अधिक असर दिख रहा है, इसलिए वहां सरकार अलर्ट है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 8 जिलों में 2,000 से अधिक आपदा राहत केंद्र खोले हैं और 11,396 लोगों को राहत केंद्रों में स्थानांतरित किया है। पर्यटक स्थल और स्कूल बंद हैं और समुद्र तट पर प्रवेश प्रतिबंधित है। मलकानगिरी, कोरापुट, रायगढ़ा, गजपति और गंजम जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है।