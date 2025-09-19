क्या सुधर रहे हैं भारत-कनाडा के रिश्ते? दोनों देशों के बीच हुई NSA स्तर की वार्ता
क्या है खबर?
भारत और कनाडा के संबंधों में नरमी आने के संकेत मिल रहे हैं। इस हफ्ते दिल्ली में दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) स्तर की बैठक हुई है, जिसे अधिकारी संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव की तरह देख रहे हैं। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर विवाद के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली उच्चस्तरीय बैठक है। हाल ही में दोनों देशों ने उच्चायुक्तों की नियुक्ति की थी।
रिपोर्ट
बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई?
न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय NSA अजीत डोभाल और उनकी कनाडाई समकक्ष नथाली ड्रोइन के बीच हुई इस मुलाकात में दोनों पक्षों ने सकारात्मक रुख अपनाया और सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया। भारत ने खालिस्तानी उग्रवाद और कनाडा में छिपे वांछित आतंकवादियों के प्रत्यर्पण से जुड़े मुद्दों को उठाया। वहीं, कनाडा ने भी खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद रोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई है।
बयान
विदेश मंत्री ने कहा था- चीजें सही दिशा में आगे जा रही हैं
हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने भविष्य में उच्च स्तरीय यात्राओं और संयुक्त सुरक्षा तंत्र की स्थापना की संभावना का भी संकेत दिया था। जानकारों का मानना है कि अगर संबंध सुधरे तो दोनों देशों में व्यापार का 20 अरब डॉलर का लक्ष्य जल्द ही पाया जा सकता है और हिंद-प्रशांत की भूराजनीति में स्थिरता लाने में भी योगदान दे सकता है।
संबंध
सितंबर 2023 में रिश्तों में आई थी खटास
भारत-कनाडा के रिश्तों में सितंबर 2023 में तब खटास आई, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंटों पर ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी आतंकवादी और कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए थे। भारत ने दावों को 'बेतुका' बताया था। इसके बाद ओटावा ने तत्कालीन उच्चायुक्त संजय वर्मा सहित कई राजनयिकों को निज्जर हत्या से जोड़ा। बाद में देशों ने अपने-अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था।
प्रधानमंत्री
मार्क कॉर्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरम हुए रिश्ते
मार्क कॉर्नी के कनाडा के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत-कनाडा रिश्ते सुधरे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के साथ संबंध सुधारने की बात कही थी। जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कॉर्नी के बीच मुलाकात भी हुई थी। तब कॉर्नी ने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मजबूत और ऐतिहासिक संबंधों, इंडो-पैसिफिक में साझेदारी, कनाडा और भारत के बीच महत्वपूर्ण वाणिज्यिक संबंधों पर चर्चा की, जिसमें आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला और ऊर्जा परिवर्तन शामिल है।