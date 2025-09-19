क्या सुधर रहे हैं भारत-कनाडा के रिश्ते? दोनों देशों के बीच हुई NSA स्तर की वार्ता

भारत और कनाडा के संबंधों में नरमी आने के संकेत मिल रहे हैं। इस हफ्ते दिल्ली में दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) स्तर की बैठक हुई है, जिसे अधिकारी संबंधों में महत्वपूर्ण बदलाव की तरह देख रहे हैं। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर विवाद के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली उच्चस्तरीय बैठक है। हाल ही में दोनों देशों ने उच्चायुक्तों की नियुक्ति की थी।

रिपोर्ट बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई? न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय NSA अजीत डोभाल और उनकी कनाडाई समकक्ष नथाली ड्रोइन के बीच हुई इस मुलाकात में दोनों पक्षों ने सकारात्मक रुख अपनाया और सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में रेखांकित किया। भारत ने खालिस्तानी उग्रवाद और कनाडा में छिपे वांछित आतंकवादियों के प्रत्यर्पण से जुड़े मुद्दों को उठाया। वहीं, कनाडा ने भी खुफिया जानकारी साझा करने और आतंकवाद रोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई है।

बयान विदेश मंत्री ने कहा था- चीजें सही दिशा में आगे जा रही हैं हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने भविष्य में उच्च स्तरीय यात्राओं और संयुक्त सुरक्षा तंत्र की स्थापना की संभावना का भी संकेत दिया था। जानकारों का मानना है कि अगर संबंध सुधरे तो दोनों देशों में व्यापार का 20 अरब डॉलर का लक्ष्य जल्द ही पाया जा सकता है और हिंद-प्रशांत की भूराजनीति में स्थिरता लाने में भी योगदान दे सकता है।