नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण में हो सकती है देरी, ब्रिटेन की कोर्ट में याचिका दायर 

भगोड़ा घोषित हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण में देरी हो सकती है। उसने ब्रिटेन की एक कोर्ट में प्रत्यर्पण को चुनौती देते हुए अपील दायर की है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, ब्रिटेन की कोर्ट ने नीरव मोदी का आवेदन स्वीकार कर लिया है। नीरव ने यह आवेदन पिछले महीने दायर किया था। उसकी याचिका स्वीकार होने के बाद भारतीय सरकारी अधिकारी और जांच एजेंसियां ​​लंदन को औपचारिक जवाब भेजने के लिए प्रयास कर रही हैं।

याचिका नीरव ने हिरासत के दौरान यातनाओं को हवाला दिया है रिपोर्ट के मुताबिक, वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नीरव ने अपनी कानूनी टीम के माध्यम से ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसने याचिका में कुछ गवाहियों हवाला देते हुए तर्क दिया कि अगर उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाता है, तो उससे कई एजेंसियां ​​पूछताछ करेंगी, जिसमें उसे यातनाएं भी झेलनी पड़ सकती हैं। कोर्ट ने उसकी याचिका को स्वीकार कर लिया है और भारत सरकार को नोटिस भेजा गया है।

आवेदन ब्रिटेन हाई कोर्ट ने दी थी उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत राजनयिक माध्यमों से जवाब भेजकर नीरव के दावों का खंडन करेगा और कोर्ट से आवेदन को खारिज करने का आग्रह किया जाएगा। भारत सरकार कोर्ट को बताएगा कि नीरव मोदी को प्रत्यर्पित करने पर भारतीय कानून के अनुसार मुकदमा चलेगा और किसी एजेंसी द्वारा उससे पूछताछ नहीं की जाएगी। बता दें, ब्रिटेन की हाई कोर्ट ने 2022 में नीरव की अंतिम अपील खारिज कर उसके भारत प्रत्यर्पण के निचली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था।

आरोप नीरव मोदी पर क्या है आरोप? नीरव ने अपने मामा मेहुल चोकसी के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों से पंजाब नेशनल बैंक (PNB) समेत कई बैंकों से कर्ज लिया और नहीं चुकाया। दोनों ने मिलकर बैंकों को लगभग 14,000 करोड़ रुपये का चूना लगाया था। घोटाला सामने आने से पहले ही मोदी मार्च, 2019 में भारत छोड़कर ब्रिटेन में जाकर रहने लगा था। उसके ऊपर इससे संबंधित धोखाधड़ी, मनीलॉन्ड्रिंग और सबूतों के छेड़छाड़ 3 आपराधिक मामले चल रहे हैं, जिसकी जांच CBI और ED कर रही है।