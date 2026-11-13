तिरुवनंतपुरम में सनसनीखेज वारदात, जौहरी से 2.6 करोड़ रुपये का सोना लेकर बदमाश फरार
तिरुवनंतपुरम में गुरुवार देर रात, मोटरसाइकिल पर आए 2 बदमाशों ने स्थानीय जौहरी नंदकुमार से सोने से भरा एक बैग छीन लिया। इस बैग में लगभग 2 किलो सोना था, जिसकी कीमत करीब 2.6 करोड़ रुपये बताई जा रही है।
नंदकुमार अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर से घर लौट रहे थे, तभी यह घटना हुई। यह चोरी मराकडा रोड के पास अंजाम दी गई। लूटे गए बैग पर 'श्री मुरुगा चिट्टी फंड' लिखा हुआ था। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों बदमाश थाकरापरम्बा की तरफ तेजी से फरार हो गए।
पुलिस ने FIR दर्ज की, भागने वाली बाइक की पहचान
पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। साथ ही, बदमाशों के भागने में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल की भी पहचान कर ली गई है, जिससे पुलिस को जांच में काफी मदद मिलने की उम्मीद है।
नंदकुमार ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उन्हें शक है कि कुछ लोग उन पर पहले से ही नजर रख रहे थे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उनका परिवार दूसरे जौहरियों के लिए सोने की रिफाइनिंग का काम करता है। हो सकता है, इसी वजह से बदमाशों ने उन्हें अपना निशाना बनाया हो।