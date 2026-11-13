तिरुवनंतपुरम में सनसनीखेज वारदात, जौहरी से 2.6 करोड़ रुपये का सोना लेकर बदमाश फरार

पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। साथ ही, बदमाशों के भागने में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल की भी पहचान कर ली गई है, जिससे पुलिस को जांच में काफी मदद मिलने की उम्मीद है।

नंदकुमार ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उन्हें शक है कि कुछ लोग उन पर पहले से ही नजर रख रहे थे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि उनका परिवार दूसरे जौहरियों के लिए सोने की रिफाइनिंग का काम करता है। हो सकता है, इसी वजह से बदमाशों ने उन्हें अपना निशाना बनाया हो।